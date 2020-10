Águas Alta Floresta realiza obras neste domingo (1º), fornecimento de água será interrompido

A Águas Alta Floresta, empresa do grupo Iguá Saneamento, realiza obras de melhoria na rede de abastecimento da cidade neste domingo, 1º de novembro. Para que o procedimento de interligação das novas tubulações seja realizado, se faz necessária a suspensão momentânea no abastecimento pela rede pública de saneamento. A parada programada se inicia às 7h e o fornecimento de água tratada deverá ser retomado a partir do meio-dia.

O foco é aperfeiçoar o serviço de água, com mais pressão na rede, aos moradores do Jardim Flamboyant e região. A concessionária solicita o apoio da comunidade com a atenção à reservação individual residencial de água e o consumo consciente e moderado, evitando desperdícios. A Águas Alta Floresta observa que, concluído o procedimento de engenharia, o abastecimento de água será retomado com a devida pressurização da rede, restabelecendo gradativamente a chegada da água às torneiras.

A equipe de profissionais da concessionária estará mobilizada na madrugada de domingo e fará escavações na Avenida Júlio Campos e em dois pontos da Perimetral Rogério Silva.

Confira os bairros que serão beneficiados com as obras de melhoria na rede de abastecimento: setores A, B, C, D, E, F, Boa Nova, Ypê, Begônias, Nova Floresta, Santa Maria, São João Operário, Bom Jesus, Novo Horizonte, Camélia, Sol Nascente e Jardim Perimetral.

Sobre a Águas Alta Floresta – Por meio de concessão plena com validade de 30 anos, a Águas Alta Floresta assumiu os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município em 2002. A empresa atende a cerca de 51 mil pessoas e tem como objetivo universalizar o acesso da população à água de qualidade e à coleta e tratamento de esgoto. Desde 2017, faz parte da Iguá Saneamento, companhia que está presente em 37 municípios brasileiros e que alcança 6 milhões de pessoas com o compromisso de ser a melhor empresa de saneamento para o Brasil.

Sobre a Iguá Saneamento: A Iguá é uma companhia de saneamento, controlada pela IG4 Capital, que atua no gerenciamento e na operação de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, por intermédio de concessões e de parcerias público-privadas. Atualmente, está presente em 37 municípios de cinco estados brasileiros: Alagoas, Mato Grosso, Santa Catarina, São Paulo e Paraná, por meio de 18 operações que somadas beneficiam cerca de 6 milhões de pessoas. O alcance dos serviços prestados pela companhia a coloca entre os principais operadores privados do setor de saneamento do país. Em 2019, foi eleita pelo terceiro ano consecutivo uma ótima empresa para se trabalhar pela consultoria Great Place to Work (GPTW). Atualmente, emprega cerca de 1,5 mil pessoas. O nome Iguá é uma referência direta ao universo em que atua: em tupi-guarani, “ig” quer dizer água. www.iguasa.com.br.