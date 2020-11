Destaques 31/10/2020 10:31 Diario de Cuiabá Alunos da rede estadual não irão reprovar neste ano em MT Nenhum aluno da rede estadual de ensino irá reprovar neste ano de 2020.

A informação foi dada pelo secretário-adjunto Executivo da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), Alan Porto, que assume a pasta no próximo dia 3 de novembro.

A Seduc já havia informado que as aulas serão concluídas de forma não presencial e irão até o dia 18 de dezembro. Isso significar dizer que não haverá retorno de estudantes para atividades presenciais nas escolas neste ano.

As unidades escolares estão fechadas desde março passado, por conta da pandemia da Covid-19. Portanto, 2021 será focado na recuperação da aprendizagem e, para isso, o órgão estadual buscará referências que deram certo em outros estados, como é o caso do Ceará e Pernambuco.

“Não irá ter retenção de alunos, conforme orientado pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), órgão do Ministério da Educação (MEC), até porque neste momento de pandemia estamos passando por um momento em que ninguém esperava. Então, não é justo a gente prejudicar os alunos”, disse o secretário.

Conforme Alan Porto, a intenção é recuperar tudo o que os estudantes não aprenderam nesse ano.“O que nós vamos fazer no próximo ano é trabalhar um currículo forte, focado na aprendizagem para recuperar estes conteúdos que não foram bem aplicados. O currículo ano que vem vai ser diferenciado”, completou.

A atual secretária, Marioneide Kliemaschewsk, deixará o órgão nesta sexta-feira (30). Em nota divulgada no último dia 23, a Seduc informou que os professores da rede estadual continuarão a desempenhar as funções em teletrabalho. Também esclareceu que é obrigatória a participação dos alunos nas aulas, que continuam sendo ministradas na forma não presencial, seja com a distribuição de material didático impresso ou por meio de plataforma online.

Já o atendimento realizado pela equipe gestora nas escolas e no órgão central continuam de forma presencial, conforme estabelece o decreto estadual nº 662, de 6 de outubro deste ano. A rede estadual conta com aproximadamente 40 mil profissionais e 390 mil estudantes.

