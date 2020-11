Destaques 02/11/2020 05:50 Ângela Fogaça/Nortão Online Carro capota na MT-320 próximo à Carlinda Uma saída de pista seguida de capotamento foi registrada ontem, domingo (01), na MT-320. O veículo estava com 4 ocupantes, mas apenas uma mulher sofreu ferimentos leves. De acordo com a Via Brasil o carro teve quebra da direção o que ocasionou o capotamento. Depois de invadir a pista contrária o carro caiu em um barranco. A concessionária prestou toda a assistência necessária para socorro às vítimas e remoção do veículo.

