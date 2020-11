Destaques 04/11/2020 16:55 Sesp-MT seleciona médico para atuar na Cadeia Pública de Alta de Floresta Estão abertas as inscrições para contração de um médico para o Sistema Penitenciário. A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT) divulgou na edição do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso na terça-feira (03.11) o Edital de Processo Seletivo nº 003/2020. As inscrições deverão ser realizadas entre os dias 4 e 9 de novembro exclusivamente pelo e-mail seletivosesp@sesp.mt.gov.br. A vaga é para atuar na Cadeia Pública de Alta Floresta (800 km ao Norte de Cuiabá). A carga horária é de 40h semanais e a remuneração de R$ 6.230,17. O contrato será de seis meses, podendo ser prorrogado, caso haja previsão legal. São requisitos para o cargo o diploma de graduação de curso superior em Medicina reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC); registro no Conselho Regional de Medicina; ter no mínimo 21 anos de idade completos e no máximo 50 anos, na data do encerramento das inscrições. Os documentos necessários para a inscrição podem ser consultados no Edital. O processo seletivo será composto de duas fases: 1ª fase é a avaliação de títulos, de caráter classificatório e eliminatório. A 2ª fase se dá pela investigação social, de caráter eliminatório, que poderá ocorrer a qualquer tempo até o ato da contratação. Cronograma O envio da documentação para investigação social deverá ser feito pelo e-mail investsocial2020@sesp.mt.gov.br entre os dias 10 e 11 de novembro. Análise de títulos e investigação social serão realizadas entre os dias 16 e 20 de novembro. A divulgação do resultado preliminar do processo seletivo será publicada no site da Sesp até 24 de novembro. O prazo para interposição de recursos a ser enviado para e-mail seletivosesp@sesp.mt.gov.br é de 24 a 25 de novembro. A análises de recursos serão realizadas nos dias 26 e 27 de novembro. Os candidatos aprovados serão convocados na ordem de sua classificação. Havendo surgimento de vaga, os candidatos classificados poderão ser convocados e contratados. As convocações para contratação serão publicadas no Diário Oficial do Estado e no site da Sesp-MT. (www.sesp.mt.gov.br) até o dia 1° de dezembro.

