Alta Floresta: Instituto emite alerta de chuvas intensas e ventos de até 100 km Foto: Arquivo Nativa News O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo de chuvas intensas e vendavais em 60 municípios de Mato Grosso. O aviso nível laranja vai até o final de quinta-feira (5). As chuvas podem cair a qualquer momento e podem chegar a 60mm por hora ou até 100mm por dia, com ventos entre 60 a 100 km por hora. O Inmet alerta que pode haver risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. A orientação é para que, em caso de rajadas de ventos, as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, não estacionem veículos próximos à rede de transmissões e placas de propagandas. Que seja evitado usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em caso de perigo, a orientação é para que a população ligue para o Corpo de Bombeiros (193) ou para Defesa Civil (199). Não é recomendável sair de casa durante as chuvas. Veja as cidades: Alta Floresta Alto Boa Vista Apiacás Aripuanã Bom Jesus Do Araguaia Brasnorte Canabrava Do Norte Canarana Carlinda Castanheira Cláudia Cocalinho Colniza Colíder Confresa Cotriguaçu Feliz Natal Gaúcha Do Norte Guarantã Do Norte Ipiranga Do Norte Itaúba Juara Juruena Juína Luciara Marcelândia Matupá Nova Bandeirantes Nova Canaã Do Norte Nova Guarita Nova Monte Verde Nova Santa Helena Nova Ubiratã Novo Horizonte Do Norte Novo Mundo Novo Santo Antônio Paranatinga Paranaíta Peixoto De Azevedo Porto Alegre Do Norte Porto Dos Gaúchos Querência Ribeirão Cascalheira Rondolândia Santa Carmem Santa Cruz Do Xingu Santa Terezinha Serra Nova Dourada Sinop Sorriso São Félix Do Araguaia São José Do Xingu Tabaporã Terra Nova Do Norte União Do Sul Vera Vila Rica

