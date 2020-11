Destaques 06/11/2020 05:03 Em Alta Floresta, confinamento de gado ajuda fazenda a triplicar desfrute Foto: Divulgação “A gente foi lá e ficou deslumbrado com o trabalho deles”, enalteceu o gerente de originação da unidade Friboi de Alta Floresta, Adriano Guimarães, o Tatinha, sobre a visita que recentemente fez à Fazenda Belvedere I, do Grupo Roça Agronegócios, em Novo Mundo-MT. “Tudo ali começou com o seo Francisco. Em 2006 ele adquiriu a primeira propriedade da Roça Agronegócios e de lá para cá eles não pararam. Estão sempre adquirindo mais propriedades por ali e estão com tudo na pecuária e na lavoura, fazendo integração”, contextualizou Tatinha. O grupo que atualmente realiza o abate anual de seis a sete mil cabeças quer triplicar o desfrute, elevando para 18 mil cabeças abatidas anualmente, consequência da eficiência da propriedade na produção de gado de corte, inclusive usando o confinamento como ferramenta de terminação, cuja capacidade atual é de 1.800 cabeças/ano. “Uma coisa que me marcou muito foi a frase do seo Francisco. ‘Enquanto meus filhos estiverem a vontade de acordar cedo e dormir tarde, não tem como dar errado‘’’, citou Tatinha. “Quem quer colher algo diferente, que plante algo diferente. Então a gente vê o Seo Francisco, com a idade dele, e os filhos arrojados juntos (Elissandro, Eliandro, Arley e Edvaldo), isso aí só faz a gente ficar mais animado ainda e agradecer a Deus pelas oportunidades de conhecer pessoas como essas”, elogiou o gerente de originação.

