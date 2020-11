Destaques 06/11/2020 05:08 Só Notícias/David Murba Motoristas fazem >buzinaço> como protesto em praça de pedágio da MT-208 entre Carlinda e Alta Floresta Foto: Reprodução Uma enorme fila de veículos se formou, ontem, na MT-280, na praça de pedágio entre Carlinda e Alta Floresta (279 e 314 quilômetros de Sinop, respectivamente). Revoltados com o tempo de espera, os condutores fizeram um ‘buzinaço’ e acenderam o sinal de alerta. Um deles chegou a gravar vídeo expondo a situação e criticando a concessionária pela demora e pelo valor cobrado. A praça começou a funcionar na semana passada e a tarifa básica é de R$ 8,60. Procurada por Só Notícias, a assessoria da concessionária informou que “ocorrem filas um pouco maiores que o normal, mas logo em seguida se fez a operação de cabine reversível e se encerram”. As longas filas teriam sido provocadas “por motociclistas que descem de suas motos para retirarem o dinheiro da bolsa ou dos bolsos para efetuarem o pagamento ou também por motoristas que demoram para pagar”. Nesta mesma praça, o defensor público Moacir Gonçalves Neto, entrou com ação para que os moradores de Carlinda que dependem de empregos, hospitais, bancos, escolas e institutos de Alta Floresta diariamente e que precisam passar pelo pedágio fiquem insetos da taxa.

