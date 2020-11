Destaques 06/11/2020 08:29 Notícia Exata Alta Floresta: juiz eleitoral alerta para divulgação de pesquisa fraudulenta para cargo de vereador O juiz eleitoral Antônio Fábio Marquezini, da 24ª Zona Eleitoral de Alta Floresta alertou os eleitores de Alta Floresta a respeito da divulgação de uma pesquisa fraudulenta, a qual apura a disputa para cargo de vereador em Alta Floresta. De acordo com o juiz, a decisão visa minimizar os efeitos das “Fake News” difundidas mediante mensagens de whatsApp, redes sociais e dispositivos de mensagens instantâneas. Conforme o juiz está sendo difundida, por meio de veículos de informação não oficiais, uma pesquisa de intensão de votos para o cargo de Vereador em Alta Floresta, sob o número 02575/2020, realizada pela Empresa “VETOR Pesquisas”. Contudo, trata-se de pesquisa fraudulenta não registrada no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. A falsa pesquisa utiliza-se de número de registro de pesquisa feita em Cuiabá-MT por empresa diversa da apontada no informativo que está sendo divulgado em Alta Floresta-MT. “Demonstrando que a pesquisa divulgada nessa localidade é falsa, sequer foi realizada junto aos populares locais e utiliza-se do nome empresa “Vetor Pesquisas” e do número de registro de pesquisa registrada em Cuiabá-MT para levar os eleitores locais a erro”, diz trecho de ofício enviado a meios de comunicação. A justiça eleitoral local com o fim de alertar a população, sugere ao eleitor que, ao receber qualquer pesquisa de intensão de votos, faça a consulta da referida pesquisa no site oficial do Tribunal Superior Eleitoral, disponível na página: http://inter01.tse.jus.br/pesqele-publico/app/pesquisa/listar.xhtml ou se preferir, basta digitar a seguinte frase no google: “pesquisa eleitoral TSE” e clicar no primeiro link da lista de opções. A Justiça Eleitoral ainda adverte que a divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime nos termos do art. 33, § 4º da Lei 9.504/97, punível com detenção de 6 meses a 1 ano e multa.

