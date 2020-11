Garupa chega a Alta Floresta, gera emprego e movimenta a economia da cidade

A partir de agora, Alta Floresta conta com mais uma opção de mobilidade através de aplicativo de transporte: o Garupa, app 100% brasileiro. Em cada cidade que passa a operar com o aplicativo, são gerados 2 a 4 empregos diretos, 12 a 15 empregos indiretos, além dos motoristas, para atender à população de cada município com conforto, segurança e economia. Criado em 2017 em Santa Maria (RS), o aplicativo já está presente em mais de 650 cidades brasileiras, com expectativa de crescimento para este segundo semestre.

De acordo com Marcondes Trindade, CEO do Garupa, além dos escritórios em Santa Maria, Porto Alegre e Florianópolis, o trabalho é feito por meio de 140 sócios-operadores, empreendedores que levam o aplicativo a todas as regiões do Brasil, expandido o serviço oferecido pelo Garupa. Desta forma, a empresa mantém o padrão ao mesmo tempo que cria identidade local e constrói vínculos com a comunidade - uma aposta para superar os aplicativos concorrentes.

Com o distanciamento social causado pela pandemia, a empresa criou serviços como o Garupa Delivery, Moto Delivery e Garupa Seguro, e fez a adequação dos colaboradores para o Home office. Também auxilia motoristas, passageiros e parceiros com dicas para a prevenção do coronavírus.