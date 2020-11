Destaques 08/11/2020 07:33 ELEIÇÕES 2020: Alta Floresta, Paranaíta e Carlinda somam mais de 56 mil eleitores A Justiça Eleitoral está nos preparativos finais para a realização das Eleições 2020. No município de Alta Floresta, sede da 24ª Zona, o juiz eleitoral Antônio Fábio Marquezini presidiu essa semana a cerimônia de carga e lacre das 154 urnas eletrônicas que atenderão os três municípios circunscritos na região onde tem 56.331 eleitores aptos a votar.

O dia de votação será 15 de novembro e a cerimônia foi a última para testagem dos aparelhos que serão usados. Ainda tem, segundo a justiça Eleitoral, 20 urnas de contingência, caso aconteça algum problema no dia do pleito. “Mas pelo que temos acompanhado, está tudo muito tranquilo e se Deus quiser, assim vai continuar”, aposta o magistrado, comunicando que ainda tem uma última conferência das urnas, dia 12 próximo.

Conforme o Cartório Eleitoral, as urnas serão distribuídas da seguinte forma: Alta Floresta 107; Paranaíta são 24 e em Carlinda, 23.

Voltar + Destaques