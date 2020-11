Destaques 08/11/2020 07:36 Assessoria/Polícia Civil-MT Polícia Civil prende em Alta Floresta suspeito de participação em golpe com vítima de MG Um homem suspeito de participação em um golpe de estelionato com vítima em Minas Gerais foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Mato Grosso, na sexta-feira (06.11), em Alta Floresta (803 km ao norte de Cuiabá). O suspeito, de 20 anos, emprestou a conta bancaria para recebimento do valor subtraído da vítima através do golpe. As diligências iniciaram após os policiais da Divisão de Roubos e Furtos da Delegacia de Alta Floresta, coordenados pelo delegado Pablo Carneiro, receberem informações sobre o crime de estelionato praticado na cidade de Carangola (MG). Nas investigações da Polícia Civil de Minas Gerais, foi constatado que a conta corrente utilizada para receber a vantagem ilícita era de uma pessoa de Alta Floresta. Com base nas informações passadas, os policiais conseguiram localizar o suspeito nas proximidades de sua residência. Questionado, ele confessou a participação no golpe, emprestando seus dados bancários para o recebimento do depósito de valor aproximado de R$ 8 mil. O suspeito disse ainda que recebeu R$ 800 pelo serviço, e que posteriormente, depositou parte do valor em conta de terceiros, que não tinham conhecimento dos fatos, mostrando aos policiais comprovantes dos depósitos. Diante dos fatos, o investigado foi conduzido à Delegacia de Alta Floresta, onde após ser interrogado foi autuado em flagrante pelo crime de estelionato.

