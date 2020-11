Destaques 09/11/2020 06:23 MidiaNews Articulação pró-Bolsonaro tenta unir Medeiros e Rúbia Fernanda Uma articulação estaria em curso para tentar unir dois candidatos ao Senado em Mato Grosso, que são próximos do presidente Jair Bolsonaro (sem partido): a coronel Rúbia Fernanda (Patriota) e o deputado federal José Medeiros (Podemos). Após declarar, em duas lives, nesta semana, que sua candidata é a coronel, um movimento nos bastidores tentaria convencer Medeiros, vice-líder do presidente na Câmara, a abrir mão de sua candidatura - e declarar apoio a Rubia Fernanda. Nos bastidores, o raciocínio é que Medeiros conseguiria transferir suas intenções de voto para a coronel. Na última pesquisa Ibope divulgada, a coronel apareceu com 8% das intenções de voto, e Medeiros com 7%. Ambos estavam empatados tecnicamente com outros quatro candidatos (confira AQUI o resultado e os dados da pesquisa). "Ato de grandeza" "Seria um ato de grandeza e desprendimento de Medeiros, que contemplaria os interesses do presidente Jair Bolsonaro e daria um grande impulso à candidatura da coronel Fernanda", afirmou uma fonte à reportagem. Segundo a fonte, caso avance a articulação, Medeiros poderia ser recompensado com o apoio do Palácio do Planalto nas eleições de 2022, inclusive ao Senado. "Todos sabem que tem candidato despejando dinheiro, comprando descaradamente lideranças e apoios. É uma disputa desigual. Com a união de Medeiros e coronel Fernanda, o jogo muda de figura e a vontade do eleitor - e do presidente Jair Bolsonaro - irá prevalecer", disse a fonte.

Voltar + Destaques