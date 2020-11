Destaques 13/11/2020 07:38 Assessoria de Comunicação IFMT abre inscrições para seleção de professor substituto em Alta Floresta, Cáceres, Cuiabá e Sorriso Foto: Divulgação CDL Foi lançado ontem quinta-feira (12), o Edital 99/2020, que trata da contratação por tempo determinado de professor substituto, para provimento temporário de quatro vagas nos campi Alta Floresta, Cáceres – Olegário Baldo, Cuiabá - Octayde Jorge da Silva e Sorriso. As inscrições serão realizadas a partir desta quinta-feira (12) até o dia 22 de novembro de 2020, exclusivamente pelo site do IFMT: selecao.ifmt.edu.br. A inscrição é composta de duas etapas obrigatórias, sendo a 1ª etapa: inscrição conforme cronograma, por meio do sistema eletrônico Q-seleção (http://selecao.ifmt.edu.br/) e envio de toda a documentação solicitada; e a 2ª etapa, pagamento da taxa de inscrição. O candidato deverá preencher, eletrônica e corretamente, todos os itens do formulário de inscrição (inclusive nome completo) disponibilizados no endereço http://selecao.ifmt.edu.br/, sendo indeferidas inscrições com informações incompletas. É condição obrigatória para a participação neste processo seletivo o envio, até às 23h59 do dia 22 de novembro de 2020, por meio do sistema eletrônico Q-seleção (http://selecao.ifmt.edu.br/), das cópias digitalizadas dos Títulos Acadêmicos e comprovantes de Experiência Docente (dispostos no item 4.2.1 e 4.2.2 deste edital) e ainda os seguintes documentos: a) Documento oficial de identidade; b) Diploma de graduação conforme formação acadêmica; c) CPF; e d) “Curriculum ” atualizado (de preferência o lattes). O candidato deverá encaminhar pelo endereço eletrônico http://selecao.ifmt.edu.br/, em arquivo único (juntar documentos), formato PDF de tamanho até 10 MB (dez) Megabytes todos os documentos elencados no subitem 2.3 deste edital e ainda os títulos acadêmicos, se houver. Após preencher o formulário eletrônico de inscrição no sistema Q-Seleção (http://selecao.ifmt.edu.br/), o candidato deverá imprimir o boleto bancário e pagar a taxa no valor de R$ 50,00 até o dia 23 de novembro de 2020. No dia 24 de novembro de 2020, será disponibilizado no site selecao.ifmt.edu.br listagem de inscrições deferidas e indeferidas Devido a situação da Pandemia de Covid-19, do isolamento social e da suspensão das atividades presenciais no âmbito deste Instituto, todas as fases desse certame ocorrerão excepcionalmente e exclusivamente de forma remota. A avaliação será constituída de: Exame de desempenho didático, de caráter eliminatório e classificatório; Avaliação de Títulos Acadêmicos, de caráter unicamente classificatório; e Experiência Docente, de caráter unicamente classificatório. O exame de desempenho didático será realizado via vídeo. O sorteio do tema para a prova de desempenho didático ocorrerá ao vivo em link e hora a ser disponibilizada no site de cada campus no dia 23 de novembro de 2020, de acordo com os Temas, constantes no Anexo II deste Edital. O resultado preliminar deste Processo Seletivo será disponibilizado no site selecao.ifmt.edu.br até às 17h do dia 08 de dezembro de 2020.

