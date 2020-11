Destaques 13/11/2020 08:51 PRF apreende carreta carregada de cigarros contrabandeados do Paraguai, carga iria para Terra Nova do Norte Na noite de ontem quinta (12), por volta das 21h, a equipe realizava fiscalização preventiva no km 206 da BR 364, no município de Rondonópolis, quando abordou o veículo Scania com 2 semirreboques, conduzido por um homem de 33 anos. Após requerer os documentos do veículo e a CNH do condutor, a equipe notou grande nervosismo dele ao apresentar as notas fiscais. Como os produtos das notas eram de substâncias químicas desconhecidos foi pedido ao motorista que tirasse a lona do semirreboque para conferência dos produtos com o documento fiscal. Nesse momento, a equipe visualizou tambores com substâncias químicas e caixas de cigarro de origem paraguaia. Após conferência da equipe, constatou-se que a carga era de aproximadamente 420 caixas. O motorista informou que pegou a carga em Cascavel e que levaria à Terra Nova do Norte e que receberia certa quantia em dinheiro pelo transporte. Diante do flagrante, o motorista foi enquadrado pelo crime de contrabando, previsto no artigo 334 do Código Penal e logo foi encaminhado à Polícia Federal de Rondonópolis.

