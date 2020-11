Destaques 13/11/2020 09:33 Alta Floresta: menor apontado como integrante de facção criminosa é apreendido com pistola e espingardas Durante rondas em continuidade da Operação Hórus em Alta Floresta, dois acabaram detidos na madrugada desta sexta-feira (13) pela Força Tática da Polícia Militar por porte e posse ilegal de arma de fogo.

As rondas aconteciam no bairro Jardim Primavera quando um suspeito, menor de idade, foi avistado próximo ao ponto de ônibus. Ao ser abordado a guarnição identificou que o menor estava em posse uma pistola calibre 7.65 mm e uma munição Cal 32. Em entrevista à guarnição o menor disse que teria mais duas armas em sua posse e que estavam escondidas em uma casa as margens do rio Teles Pires.

No local indicado foi encontrado o segundo suspeito, no interior da residência a guarnição localizou mais duas espingardas cal 28 e 12. Diante os fatos a dupla foi conduzida, junto com o material apreendido, para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

