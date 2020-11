Destaques 16/11/2020 05:17 Notícia Exata Chico Gamba é eleito prefeito de Alta Floresta com 42,44% dos votos Foto: Divulgação O candidato Chico Gamba (PSDB) foi eleito prefeito de Alta Floresta neste domingo (15). O candidato obteve 42,44% dos votos válidos. Chico Gamba teve 11.739 votos, em segundo lugar ficou o candidato Vinícius Nazário com 7.166 votos, em terceiro lugar Robson Silva com 4.392 votos, Dida Pires em quarto com 2.848 votos, Rogério Colicchio do PT com 1.274 votos e Luiz Araújo com 241 votos. Ao todo 29.138 votos válidos foram computados, dos 39.910 aptos a votar em 107 seções distribuídas em Alta Floresta. Nas primeiras resenhas divulgadas das urnas eleitorais já era prevista a vitória do candidato, que acumulava grande vantagem sobre os seus adversários. Problemas nos servidores do TSE atrasaram a divulgação oficial do resultado, mas por volta das 21h20, o juiz eleitoral Antonio Marquezine encaminhou o resultado da apuração em Alta Floresta.

