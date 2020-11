Edemilson Marino faz 1.927 votos e é eleito prefeito de Nova Monte Verde

Edemilson Marino (PP) venceu a disputa eleitoral em Nova Monte Verde com 1.920 votos (47,80%) com 100% das seções totalizadas. Em segundo, ficou Eliana Lauvers, que fez 1.156 votos (28,68%) e em terceiro Neno da Mecanica com 948 votos (23,52%)

Vereadores eleitos, segundo TSE

Silvana (Patriota) – 302 votos

Eder Mineirinho (PSD) – 287 votos

Chico Sevallo (MDB) – 282 votos

Scarlett Marina (MDB) – 189 votos

Verinha (PP) – 187 votos

Evilazio Maltezo (Patriota) 163 votos

Manoel Zufino (PP) – 137 votos

Zé da Baiana (PSB) – 112 votos

Alex Tatuador (PSD) – 98 votos