Destaques 16/11/2020 06:13 VITOR HUGO BATISTA/ MIDIA NEWS Alto Araguaia: Mulher é estuprada após acidente com motociclista Foto: Divulgação Um homem de 37 anos foi preso após ter estuprado uma mulher em Alto Araguaia na madrugada deste sábado (14). Ele a levou para um local isolado depois que sua moto se chocou com o carro dela. Segundo o boletim de ocorrência, a mulher estava dirigindo na Rua José Norbeck, quando se chocou com uma motocicleta na esquina com a Rua Quintino. Ela desceu do carro para prestar socorro ao motoqueiro. Neste momento, a mulher foi rendida e conduzida novamente para dentro do veículo. O homem a obrigou a dirigir até um local isolado, próximo a um córrego. Chegando ao local, ela foi agredida, puxada pelos cabelos e estuprada. Depois de praticar o ato, o suspeito disse para que ela retornasse ao local do acidente e o deixasse lá. Ele a ameaçou dizendo que sabia onde ela morava e a mataria caso a polícia fosse acionada. A vítima deixou o local muito abalada e chamou os policiais apesar da ameaça. Os agentes da Polícia Militar iniciaram rondas pela região com o objetivo de encontrar o suspeito descrito pela vítima. A moto com as mesmas características relatadas foi encontrada em frente a uma residência. O dono do imóvel disse que um homem a deixou ali sem autorização e fugiu em outra direção. Os policiais encontraram o suspeito escondido em outra residência nas proximidades. A vítima o reconheceu como autor do estupro. O homem foi preso em flagrante e levado para a prestar depoimento na delegacia de polícia.

