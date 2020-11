Destaques 16/11/2020 07:59 Osmar Mandacaru é eleito prefeito em Paranaíta Osmar Antônio Moreira (Patriota) venceu as eleições 2020 com 61,17% dos votos ( 3.952) e é o prefeito eleito de Paranaita, Ele disputou o pleito eleitoral com o candidato Ivan Moreno do PRTB, que somou 2.509 votos (38,83%). Ao todo foram contabilizados 6.868 votos. Foram eleitos vereadores: Adimilson do Triunfo - 609 Votos Rusdaell da Farmácia - 579 Votos Soninha - 362 Votos Jenildo do Ônibus - 279 Votos Careca Cruz - 270 Votos Valdir Leonel Tchau Brigado - 220 Votos Naldo Silveira - 212 Votos Carlinhos Scatola - 202 Votos Mael Meireles - 169 Votos

