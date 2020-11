Destaques 16/11/2020 08:21 Carlos Fávaro vence eleição suplementar e mantém cadeira no Senado Federal Com 25,9% dos votos válidos, o senador interino Cárlos Fávaro (PSD) venceu a eleição suplementar e manterá a sua cadeira no Congresso Nacional. O produtor rural ficará no cargo até o fim de 2026 O ex-governador teve quase 370 mil votos – aproximadamente 80 mil a mais que Coronel Fernanda (Patriota), que terminou na segunda colocação (com 20,4%). Nilson Leitão foi o terceiro mais votado, com 156,2 mil eleitores, o que corresponde a 10,9% do total. O pleito foi realizado em caráter extraordinário para ocupar a vaga deixada por Selma Arruda, cassada em dezembro de 2019 por abuso de poder econômico e caixa 2. A ex-juíza tinha sido a mais votada nas eleições de 2018, com Jayme Campos se elegendo em segundo lugar. Porém, por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Fávaro, que terminou a disputa em terceiro, acabou assumindo a cadeira da ex-magistrada de forma provisória. Agora efetivado no cargo, ele representará Mato Grosso no Senado Federal juntamente com Jayme Campos (DEM) e Wellington Fagundes (PL).

