Destaques 17/11/2020 05:45 Noticia Exata Carlinda: colisão entre carro e moto faz uma vítima fatal na MT-320 Foto: Reprodução Um acidente de trânsito foi registrado por volta das 19h00 desta segunda-feira (16), no Km 227 sentido sul da rodovia MT-320, entre o município de Carlinda e a comunidade Del Rey.. Conforme a assessoria da concessionária Via Brasil, que administra a rodovia, houve uma colisão traseira entre um veículo Gol, cinza com placas de Carlinda e uma moto Titan, vermelha. Após a colisão houve o capotamento do automóvel. Informações são de que o motorista do Gol evadiu-se do local e o condutor da motocicleta foi removido ao Hospital de Carlinda, chegando já sem sinais vitais. Até o momento não houve confirmação sobre idade ou identidade da vítima fatal. A assessoria da concessionária informou que o patrão da vítima entrou em contato pelo 0800, que acionou o resgate e a inspeção para dar apoio no local. A viatura de inspeção da Via Brasil está no local em sinalização juntamente com a PM, permanecendo do aguardo da Politec para a perícia. Não houve a interdição da pista.

