Destaques 18/11/2020 05:32 Sindicato Rural de Alta Floresta realiza curso de Implantação de Trilhas e Caminhadas no Turismo Integrado Reprodução As belezas naturais de Mato Grosso têm atraído turistas do mundo inteiro e fomentado não só a economia, mas também a preservação da biodiversidade local. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT) capacita profissionais para atuarem e também empreenderem no setor turístico. Em seu portfólio, o Senar-MT disponibiliza seis treinamentos que capacitam profissionais para atuarem no planejamento, atendimento e empreendimento no turismo rural e integrado. O Sindicato Rural de Alta Floresta realizou o curso de Implantação de Trilhas e Caminhadas no Turismo Integrado. O treinamento aconteceu de forma diferenciada, ou seja, em parceria com a Fundação Ecológica Cristalino (FEC). Os participantes realizaram a parte prática do treinamento na floresta mantida e protegida pela instituição. A instrutora credenciada junto ao Senar-MT, Kathiuscia da Costa Camargo, conta que a parceria foi importante para que os participantes reconhecessem o potencial turístico da própria cidade. "Eles puderam comtemplar um ponto turístico do próprio município e aprender um pouco mais sobre o que é uma unidade de conservação e sua importância", destaca a instrutora. Os participantes percorreram uma trilha de 1,8 km conhecida como "trilha das aves". Ao longo do trajeto, puderam observar diversos animais e espécies de árvores nativas da região. Para a turismóloga, Priscilla Pereira Eilert, o treinamento foi essencial para a atualização de seus conhecimentos. "Sou gerente de um empreendimento hoteleiro da cidade, o curso foi muito proveitoso para atualizar o meu conhecimento adquirido no dia a dia". PANDEMIA - Por conta da pandemia da Covid-19, as trilhas da Fundação Ecológica Cristalino (FEC) permanecem com restrições a turistas, podendo ser utilizada apenas para pesquisas a campo e capacitações realizadas por intermédio de projetos de parcerias.

