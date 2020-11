Destaques 18/11/2020 05:45 G1MT Estelionatários se passam por secretário estadual para aplicar golpes em MT Beto Dois a Um, como é conhecido — Foto: Luiz Alves Um estelionatário estaria se passando peço secretário estadual de Cultura, Esporte e Lazer, Alberto Machado, o Beto Dois a Um, para aplicar golpes na população. Conforme a assessoria do governo, o golpista utiliza o número (65) 99648-6660 com uma foto da família do secretário e manda mensagens pedindo transferência de valores. O secretário alerta que já tomou as medidas que o caso requer e pede que todos aqueles que receberem a mensagem do criminoso denunciem.

