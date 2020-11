Destaques 18/11/2020 05:58 Notícia Exata Regional de Alta Floresta recebe novos delegados que irão atuar em Colíder, Paranaíta e Nova Monte Verde A Delegacia Regional de Alta Floresta recebeu recentemente a lotação de novos delegados que irão atuar em municípios da região. Na tarde desta terça-feira (17), a delegada regional Ana Paula Reveles falou ao Notícia Exata sobre a vinda de três novos delegados, que inclusive, já estão atuando. Além dos novos delegados, houve a transferência de outros, como foi o caso do delegado Pablo Carneiro, que foi transferido para Sinop, o delegado André Victor de Oliveira Leite que estava em Paranaíta passou a ser adjunto na delegacia municipal de Alta Floresta. “Ganhamos três novos delegados, mas também perdemos dois em razão deste concurso de remoção que teve em todo o estado. Teve mudança de lotação em todas as regionais, então dois delegados aqui da nossa regional foram removidos”, disse. Conforme a delegada Regional Ana Paula Reveles, Nova Monte Verde ficará sob a responsabilidade do delegado Guilherme Carlos Kotovicz ele também responderá pela delegacia de Nova Bandeirantes. Já a delegada Paula Gomes Araújo é titular da delegacia municipal de Colíder e acumulará a função na delegacia de Nova Canaã do Norte ela substitui o delegado Eugênio Rudy Júnior, que foi designado para Lucas do Rio Verde. Outro delegado que veio para a regional foi Antenor Junior Pimentel Marcondes lotado na delegacia de Paranaíta e responderá por Apiacás. Alta Floresta conta atualmente com dois delegados, o titular Vinícius Nazário e André Victor de Oliveira Leite, adjunto. Conforme a delegada regional, apesar do reforço no número de delegados o déficit ainda existe para que se possa trabalhar de uma forma mais tranquila. “A gente aguarda que venham novas lotações, mas no momento são estes que virão somar aqui na regional de Alta Floresta”, pontuou.

Voltar + Destaques