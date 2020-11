Laboratório de Artes Cênicas orçado em mais de R$ 600 mil será construído no Campus do IFMT Alta Floresta

Campus Alta Floresta, com o objetivo de atender as demandas de atividades de ensino, pesquisa e extensão na área de Artes, publicou a licitação com o valor estimado de R$ 629.086,47(seiscentos e vinte e nove mil e oitenta e seis reais e quarenta e sete centavos) para a contratação de obra de edificação do Laboratório de Artes Cênicas do Campus, espaço com características de um teatro multiconfiguracional, sem plateia fixa, que servirá também como um equipamento cultural para a comunidade acadêmica e externa. A obra será edificada anexa ao Campus, na Rodovia MT-208, Loteamento Aquarela-Hamoa.



Desde 2017, quando foram iniciadas as atividades no prédio do Campus, uma sala de aula foi adaptada para ser o Laboratório de Artes Cênicas. Mesmo improvisado, este espaço foi utilizado nos últimos anos para as atividades práticas da disciplina de Artes e projetos relacionados à arte e cultura, como ensaios, apresentações, experimentos cênicos e desenvolvimento de pesquisas. No entanto, com o crescimento do Campus e consolidação de vários projetos, as artes cênicas tornaram-se uma importante marca da instituição, necessitando de mais estrutura e apoio.



Além das atividades integradas ao currículo escolar, o Campus Alta Floresta conta desde 2016 com um grupo de teatro, o Fulcro Abstração, formado por estudantes dos Cursos Técnicos em Administração e Agropecuária Integrados ao Nível Médio e dirigido pelo professor Eduardo Machado. Além de um trabalho contínuo de iniciação às artes cênicas, o grupo já encenou vários espetáculos para a comunidade e representou o IFMT em diversos eventos, entre eles, festivais de porte nacional.



Para a aluna egressa do Campus e fundadora do grupo Fulcro Abstração, Sara Emily, “como egressa do Ensino Médio Técnico Federal, considero imprescindível um espaço como o Laboratório de Artes Cênicas, não somente por ser um espaço pensado, com uma estrutura adequada, mas por ser um ponto de encontro e aprendizado de vida, um espaço de refúgio e criatividade.”



Para o professor de Artes/Artes Cênicas Eduardo Machado, “ter um espaço dedicado à experimentação e criação artística num ambiente escolar é fundamental para o desenvolvimento cognitivo, afetivo, social e emocional dos nossos estudantes. Além disso, como equipamento cultural, poderemos promover o encontro de todos os envolvidos no processo escolar, servidores, estudantes, familiares e a comunidade com mais acesso à fruição artística”.



O Chefe do Departamento de Ensino Marcos Peixoto, destaca o trabalho realizado pelo prof. Eduardo, levando nosso Campus a se destacar em nível local, estadual e federal, além dos reflexos positivos na formação de nossos discentes. Esse espaço ampliará as possibilidades de múltiplas ações, fortalecendo o engajamento da comunidade interna e externa. Parabéns aos envolvidos nessa importante conquista.