Destaques 18/11/2020 10:55 Hidrelétrica Teles Pires completa no mês de novembro cinco anos do início da operação comercial de Energia Foto: Divulgação Com potência instalada de 1.820 MW, a hidrelétrica entrou em operação comercial no dia 7 de novembro de 2015. Nos últimos cinco anos, foram produzidos mais de 34 milhões MW/h. Administrada pela Companhia Hidrelétrica Teles Pires, constituída pelas empresas Neoenergia (51,00%), CGT Eletrosul (24,50%) e Furnas (24,50%), a usina, situada no rio homônimo, nos municípios de Jacareacanga (Pará) e Paranaíta (Mato Grosso), é capaz de abastecer consumo energético de cerca de 13 milhões de pessoas. Além da geração de energia, a Teles Pires tem orgulho das suas ações em prol das melhorias para as comunidades indígenas da região e dos produtores rurais do Assentamento São Pedro em Paranaíta-MT, por meio de projetos socioeconômicos desenvolvidos de acordo com os programas ambientais. Também são viabilizadas iniciativas ambientais, que buscam a preservação de fauna, flora, água e solo. Dentre as ações executadas até o momento, destacam-se: construção, reforma e melhorias em casas de apoio, escritórios, galpões de castanha e casas de farinha, pilar da alimentação e da cultura indígenas; entrega de espaços para lojas de artesanato; revitalização de posto de saúde e de local de descanso para indígenas em deslocamento das comunidades para os pontos de comercialização de seus produtos; e atividades de conscientização no assentamento rural São Pedro, onde vivem 600 famílias. A Companhia Hidrelétrica Teles Pires atua, também, em diversas frentes para preservar o meio ambiente e ampliar o conhecimento existente sobre a região em que está inserida, tão rica em biodiversidade – novas espécies de fauna e flora foram descobertas em estudos nos últimos anos. Cerca de dois milhões de mudas foram produzidas no viveiro da hidrelétrica e mais de 800 hectares foram reflorestados. São executadas, ainda, ações de sensibilização, em torno do reservatório e o projeto Plante Uma Árvore no Assentamento São Pedro, além de compostagem mecânica de resíduos orgânicos na UHE. E reconhece a importância do meio ambiente para a atual e futuras gerações e busca garantir para toda força de trabalho a saúde e segurança ocupacional por meio do comprometimento com a Política do Sistema Integrado de Gestão. Venha conhecer um pouco mais das nossas ações, acesse nosso site www.uhetelespires.com.br

