Destaques 19/11/2020 05:41 Apostador de Alta Floresta ganha mais de R$ 6,4 mil na Quina A aposta simples com cinco números foi feita numa lotérica, localizada na avenida Ludovico da Riva Neto, no centro de Alta Floresta (315 quilômetros de Sinop) e ganhou, ontem à noite, mais de R$ 6,4 mil na Quina, que é uma das modalidades de jogos da Loteria Federal. Os números sorteados foram 22, 35, 44, 53 e 66. O ‘sortudo’ ou ‘sortuda’ de Alta Floresta acertou quatro números com outros 80 apostadores que vão receber o mesmo valor. Não houve ganhadores com 5 acertos. Com isso, o prêmio principal acumulou em R$ 5,2 milhões. O próximo sorteio será hoje à noite. Conforme Só Notícias já informou, o jogo feito numa lotérica, localizada na avenida Rio Arinos, no centro de Juara (300 quilômetros de Sinop) e foi premiado com mais de R$ 66,2 mil, no último final de semana. Outras 58 apostas também foram ganhadoras do mesmo valor com cinco números jogados. Redação Só Notícias (foto: reprodução/arquivo)

