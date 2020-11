Destaques 19/11/2020 18:20 Arão Leite/J. Cidade Politec em Alta Floresta volta a ser arrombada após oito meses A sede da Perícia Oficial de identificação – Politec, em Alta Floresta foi arrombada na noite de terça para quarta-feira, 18 de novembro de 2020. Bandidos segundo levantamento preliminares entraram numa área aos fundos da instituição onde a segurança é mínima. Além de um velho muro lateral, há somente uma parte com alambrado de arame que foi cortado parte. Pelo buraco os criminosos invadiram o terreno, chegaram até a porta dos fundos qual teve a fechadura novamente violada.

O delegado Vinícius Nazário, titular da Delegacia de Polícia Civil, que acaba de voltar de um período de licença devido campanha eleitoral, é quem assumiu o caso e de acordo com ele, todas as informações estão sendo apuradas. “Entraram pela mata e foram pela porta dos fundos”, confirmou.

Doutor Vinícius comentou que o crime possa ter ocorrido “provavelmente de madrugada”. “18:30 horas de ontem o médico legista ainda estava atendendo lá e não tinha nada suspeito”, observou a autoridade policial ao ressaltar que os produtos levados ainda são levantados. “Só temos certeza de três armas”, declarou ele.

Primeira vez em março

Há aproximadamente oito meses aconteceu um arrombamento na Politec e com a mesma semelhança. Mas na época foi revelado que levaram um verdadeiro arsenal. Foram espingardas dos mais diversos calibre, revolveres e pistolas. O crime passou a ser investigado na época pelo delegado Pablo, mas não tem informação oficial da elucidação do caso.

