Destaques 19/11/2020 18:25 G1MT Viatura da PM capota após carro furar a preferencial e policiais ficam feridos em Sinop Viatura da PM capota em Sinop — Foto: PM/MT Uma viatura da Polícia Militar capotou na tarde desta quinta-feira (19) no Jardim das Palmeiras, em Sinop, a 503 km de Cuiabá, após bater em um carro que não parou e atravessou a pista preferencial. Os dois policiais que estavam na viatura sofreram escoriações, mas passam bem. Um deles, o que estava dirigindo a viatura, teve machucados na cabeça e no braço esquerdo. O outro militar sentia fortes dores no tórax. Ambos foram encaminhados ao Hospital Regional de Sinop. Conforme a Polícia Militar, os policiais seguiam pela Avenida Jequitibá, que é preferencial, sentido BR-163, quando o outro carro não parou no cruzamento e bateu na viatura, que capotou no canteiro central da avenida. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esteve no local para realizar a perícia na viatura. A motorista do outro veículo não sofreu ferimentos. Tanto o policial que dirigia a viatura quanto a motorista do carro realizaram o teste do bafômetro, que não apontou ingestão de bebida alcoólica.

