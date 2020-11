Destaques 23/11/2020 06:48 Redação I Nativa News Alta Floresta: Adolescentes são apreendidos após invasão na Escola Dom Pedro Quatro adolescentes foram apreendidos e conduzidos após invasão de domicílio no bairro Santa Maria em Alta Floresta neste domingo (22). A Polícia Militar foi acionada pela guarda da Escola Estadual Dom Pedro I, que informava que um grupo de adolescentes havia invadido o espaço e feito ameaças, para utilizar a piscina. A guarnição da Polícia Militar se deslocou e localizou os suspeitos seguindo pela rua A, com apoio de militares do Corpo de Bombeiros, quatro adolescentes com idades entre 17 e 14 anos foram identificados e apreendidos. Além de utilizar a piscina, o grupo anda tentou arrombar a porta do banheiro.

