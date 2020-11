Destaques 23/11/2020 16:45 Mato Grosso do Norte Evolução patrimonial | Bens do vereador Tuti evoluíram de R$ 29 mil em 2008 para R$ 365 mil em 2020 Quando foi eleito pela primeira vez em 2008, o vereador Oslen Tuti (PSDB) declarou um patrimônio de R$ 29,901, 36 [29 mil, 901 reais e 36 centavos. Na eleição de 2020, ao ser eleito para o quarto mandato, o parlamentar declarou bens avaliados em R$ 365.028,35. [365 mil, 28 reais e 35 centavos]. As informações constam no site do TSE – Tribunal Superior eleitoral- e são exigidas para o registro da candidatura. Em Alta Floresta, até no mês de novembro, quando duas decisões judiciais suspenderam o pagamento da Verba Indenizatória no valor de R$ 5.500 e o

13º salário, os vereadores recebiam por mês, somando o salário de R$ 4.950,00, um total de R$ 10.450,00 [10 mil, 450 reais].

No mês de dezembro dos anos anteriores, com o pagamento do 13º salário, o valor pago aos vereadores, somando salários e benefícios, foi de R$15.950,00. Este ano, caso a verba e o 13º salário permaneçam suspensos, cada vereador deverá receber apenas o salário.

Evolução- Em 2008, Oslen declarou à justiça eleitoral, em sua lista de bens, o valor de R$18.021,36 [18 mil, 21 reais e 36 centavos] em depósito numa conta poupança. Além disso, declarou cotas de capital social de uma firma [Dias dos Santos 7 Irmãos] que estava paralisada no valor de R$ 11.880,00. Os bens do vereador à época somavam R$ 29,901,00.

Porém, a cada eleição, o patrimônio declarado do parlamentar cresce. Em 2012 ele declarou R$ 86.380,00 [86 mil, 380 reais]. Em 2016, o valor saltou para R$ 256.800,01[256 mil, 800 reais e 01 centavo. Em 2020 o vereador tucano declarou à justiça eleitoral uma extensa lista de bens composta de um caminhão GM Chevrolet no valor de R$ 35 mil, disponibilidade financeira em dinheiro no valor de R$ 8 mil, 520 reais, saldou em caderneta de poupança no valor de R$ 15 mil, uma caminhonete Ranger no valor de R$ 35 mil.

O vereador também declarou um imóvel residencial no valor de R$ 250 mil, 99% das cotas de capital social da empresa Dias dos Santos & Irmão Ltda no valor de R$ 11 mil, 880,00 reais, uma motocicleta Honda Biz no valor de R$ 9 mil, saldo credor no Sicoob Norte no valor de R$ 400, 90 e saldo devedor em conta corrente [depósito bancaria na Caixa Econômica no valor de R$ 227,45. Somados todos estes bens, a evolução patrimonial do parlamentar que está completando 12 anos na Câmara Municipal, saltou de R$ 29 mil reais em 2008, para R$ 365 mil em 2020.

