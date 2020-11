Frigoríficos no Norte de MT tentam driblar escassez de boi, pressionando vendedores

O movimento de doma das altas do boi por parte dos frigoríficos, que haviam evitado um pouco o Mato Grosso no processo de interrupção total ou parcial das compras, começou a chegar no Norte desse estado.

E justamente numa região com poucos abatedouros, grandes distâncias entre eles, e, ainda, compondo peso maior na pecuária de cria e recria. Ou seja, poucos concorrentes e menor volume tradicional de boi acabado.

A pressão começou na quinta-feira, com o JBS (JBSS3) de Alta Floresta oferecendo R$ 260 a Walmir Coco, pecuarista que acabou vendendo a R$ 270 no Monte Verde Alimentos, em Nova Monte Verde, a 160 kms de distância.

Presidente do Sindicato Rural de Alta Floresta, Coco acusa também a cotação da vaca perdendo R$ 7, indo a R$ 255. “A pressão de baixa é grande”, diz, lembrando que a marca dos irmãos Batista domina a região, com unidades também em Colider e Confresa.

Alguns confinamentos da região acabaram dando fôlego às escalas – o sistema de engorda de boi fechado cresce na região com a maior entrada dos grãos -, que contam com programação fechada até 31 de novembro.

E além do argumento de expectativa de recuo nas exportações para alguns destinos, segundo ouviu dos compradores, Walmir também acredita em “política de mercado”.

Conhecida por saída das compras, ou férias coletivas, força a redução da @, o que mais os grandes conseguem fazer, enquanto as plantas de grupos menores não conseguem.

E ficou visível em São Paulo, onde o boi começou a distanciar dos R$ 300 desde o início da semana passada, para o Cepea/Esalq, e, nesta segunda (23), ficaram em R$ 280 na referência de balcão da Agrifatto e Scot Consultoria.