Destaques 25/11/2020 05:42 RDnews PSDB se movimenta para eleger novo presidente da Câmara de vereadores de Alta Floresta O prefeito eleito de Alta Floresta, Chico Gamba (PSDB), tem se articulado para eleger presidente da Câmara o vereador reeleito do seu partido, Oslen Dias dos Santos, o Tuti (foto), que obteve a segunda maior votação, com 814 votos. Na tentativa de convencer os novos integrantes da próxima legislatura a votar em Tuti, Gamba participou até de reuniões na empresa do próprio vereador tucano. E tem dito que a Mesa Diretora precisa ser tocada por políticos mais experientes e não por novatos. O curioso é que somente dois parlamentares conseguiram se reeleger, ou seja, 11 são considerados "novatos", embora dois já tinham exercido mandato e estão de volta. A maior bancada é do MDB de Robson Silva, que ficou em 3º lugar para prefeito. A legenda emedebista garantiu três cadeiras, a serem ocupadas por Claudinei de Jesus, Bernardo Patrício e Marcos Menin, que se reelegeu. PSDB, PDT e Republicanos dividem a segunda bancada, os três com dois assentos. Cinco partidos terão um representante cada: Pode, PT, PSC, PDT e PL.

