Destaques 25/11/2020 08:28 Alta Floresta: Suspeitos de tráfico são detidos por tráfico de drogas na rodovia MT-208 Três foram detidos por tráfico de drogas na rodovia MT-208 em Alta Floresta. A detenção aconteceu após denúncia anônima de que um conhecido pela prática de tráfico do município de Nova Monte Verde seguia, junto com outras duas pessoas, retornando do município de Sinop com entorpecente. Com informações confirmadas pela Agência Regional de Investigação (ARI) a equipe de Força Tática se deslocou na rodovia sentido à praça de pedágio. Um veículo Fox foi abordado com os três ocupantes, durante revista pessoal nada de ilícito foi encontrado. Em revista veicular foi identificado que a lanterna traseira estava colocada de forma improvisada, sem parafuso, ao ser retirada foi encontrado um invólucro com substância análoga à maconha. Diante os fatos o trio com idades de 22, 25 e 51 anos foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil, para as devidas providências. De acordo com registro da Polícia Militar, o suspeito que atende pela alcunha de “Nenê” é integrante da facção criminosa Comando Vermelho, tido como “voz” (o que comanda os demais) no município de Nova Monte Verde.

