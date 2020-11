Destaques 25/11/2020 18:04 www.reportermt.com.br MARCELANDIA: Assassino de apresentador de TV é condenado a 14 anos de prisão O crime aconteceu em 2015, e o assassino ficou foragido por quatro anos. Júlio Tidre, de 33 anos, foi condenado a 14 anos e sete anos de prisão, por assassinar com um canivete, em 2015, Olímpio da Rosa, de 50 anos, que era apresentador de TV conhecido em Marcelândia (710 km da Capital). Ele respondeu por homicídio qualificado, por ter cometido o crime por motivo fútil. O Júri Popular foi presidido pela juíza Thatiana dos Santos, no início de novembro. “Em face do exposto e tendo em vista das diretrizes legais e constitucionais que amparam o julgamento pelo Tribunal do Júri bem como a vontade soberana do Conselho de Sentença, condenam os senhores jurados o réu Júlio Tidre, qualificado nos autos, às sanções previstas no art. 121, § 2º, inciso IV do Código Penal, que, após a devida individualização por mim procedida, corresponde à pena definitiva de 14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime fechado”, diz trecho da decisão. O crime Olímpio foi assassinado durante uma festa, no Setor Industrial de Marcelândia. Ele conversava com o irmão do assassino. As testemunhas do caso divergem. Algumas dizem que a vítima deu um tapa na cara de Tidre e depois foi esfaqueada. Outras dizem que os dois entraram em luta corporal e ele foi esfaqueado por Tidre. O ponto em comum entre todos é que Tidre puxou o canivete e matou Olímpio. Desde de 2015 o assassino estava foragido. Ele foi detido ano passado, em uma comunidade rural, no município Novo Progresso, no Pará. Júlio cumprirá sua pena no presídio Osvaldo Florentino Leite, conhecido como Ferrugem, em Sinop (420 km da Capital).

