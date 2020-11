Destaques 26/11/2020 06:22 Arão Leite/J. Cidade DEPOIS DE SER ROUBADA DUAS VEZES: Politec de Alta Floresta ganha sistema de câmeras de segurança Foto: Floresta Net/Reprodução A sede da Politec, unidade regional do município de Alta Floresta, que atende todo o extremo norte de Mato Grosso, acaba de ganhar um sistema de câmeras de segurança. O investimento foi feito dias depois do local ser arrombado, invadido por ladrões que levaram armas, centenas de munições possivelmente provas de crimes.

Um servidor da área de papiloscopia informou que documentos subtraídos poderão interferir na materialidade de casos investigados. Na ocasião quando prestou a declaração, comentou que os responsáveis pela Politec já haviam sido informados de que o prédio precisava melhorar seu sistema de segurança, principalmente porque já tinha sido alvo, no mês de março, de um arrombamento, ocasião em que foram levadas muitas armas dos mais variados calibres.

Mas o local seguiu sem qualquer reforço na segurança e a porta dos fundos foi arrombada novamente por ladrões que também chegaram ao prédio pelos fundos do terreno onde tem um grande matagal e o cercado é de arame.

Câmeras

Mas depois de novas declarações do servidor, foram instaladas câmeras na parte externa aos fundos, duas na frente da Politec e pelo menos quatro no interior da instituição. Enquanto isso, o caso do último arrombamento quando levaram mais armas e centenas de munições que estariam em um cofre, segue investigado, sem pistas dos suspeitos.

