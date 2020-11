Destaques 26/11/2020 11:14 Ana Lúcia Moura | MassMedia Inscrições para o programa de estágio da TIM com foco em diversidade e inclusão terminam no dia 30 Operadora tem como meta contratar pessoas negras para 50% das posições abertas em todo o Brasil Foto: Divulgação A operadora busca a diversidade de perfis e, por isso, incentiva a participação e seleção de pessoas com deficiência, LGBTI+ e estudantes de diferentes faixas etárias, além de ter a meta de preencher 50% das vagas com pessoas negras. Não há restrições relacionadas às instituições de ensino e cursos de graduação: basta estar matrícula ativa e cursando a faculdade, com previsão de formatura a partir de junho de 2022. Serão valorizadas características como criatividade, empatia, colaboração e mente aberta. O conhecimento de idiomas é desejável somente em vagas específicas e a TIM oferecerá, inclusive, um curso básico online de inglês para todos os inscritos no processo seletivo. A flexibilização do perfil vai ao encontro das demandas de estudantes que estão em busca de oportunidades. Larissa Rodrigues Carvalho – ex-estagiária e, hoje, analista de marketing da operadora – conta que, em muitas entrevistas era “a única negra ou dava pra contar nos dedos os negros na sala”. Ela acredita que grupos socialmente minorizados precisam ser consideradas nos espaços corporativos e defende processos seletivos mais inclusivos: “É preciso exigir menos qualificação e dar mais qualificação para que as pessoas possam se desenvolver”, explica. Antônio Oliveira Da Silva Junior, gerente jurídico da TIM, também reforça a importância de um olhar mais diversos nas seleções. Ele entrou no programa de estágio da TIM em 2007 e era o único negro na dinâmica de grupo. “Havia nitidamente uma discrepância muito grande entre as oportunidades que os demais tinham vivenciado até então e as minhas”, relata o executivo. “Devem ser observados requisitos subjetivos e menos a bagagem teórica, até porque o principal objetivo é o aprendizado. No meu processo na TIM, por mais que eu não tivesse o melhor currículo dentre os participantes, a gestora da vaga viu a minha vontade e acreditou em mim. Hoje, 13 anos depois, somos pares”. Ao longo de 2021, serão 300 posições em sete Estados brasileiros: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Recife, Curitiba e Belém. A primeira turma aprovada começa a trabalhar em janeiro de 2021 e os demais serão chamados ao longo do ano. As bolsas têm valores entre R$ 1.350 e R$ 1.500 e os estagiários contam ainda com benefícios como vale transporte, vale alimentação, seguro de vida, assistência médica e odontológica, smartphone com pacote de voz e dados, happy day (folga no dia do aniversário) e Gympass (desconto em academias), dentre outros.

Veja também sobre programa de estágio da TIM Operadora contrata Brasil Inscrições Voltar + Destaques