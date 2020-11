Destaques 26/11/2020 15:24 PRF flagra menor conduzindo carreta na BR-163 em Nova Santa Helena Na madrugada desta quinta-feira (26), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou um menor, de 17 anos, conduzindo um caminhão carregado com 32 toneladas de fertilizante, na BR-163, em Nova Santa Helena/MT. Por volta de 2h30, a PRF abordou um caminhão Volvo, ao qual estavam acoplados dois semirreboques. Solicitada a documentação, os policiais constataram que, quem estava conduzindo o veículo era um menor, sendo que seu pai (47 anos), o proprietário do veículo, encontrava-se no assento de passageiro. Diante da situação, os policiais lavraram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) com base no artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro: Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança. O pai do menino assinou o TCO se comprometendo a comparecer em juízo para providências cabíveis.

