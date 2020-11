Destaques 26/11/2020 16:43 Águas Alta Floresta realizará mutirão da atualização cadastral no próximo sábado (28) Identificados e equipados com proteção individual, os colaboradores da concessionária visitarão, de porta em porta, imóveis em 07 bairros de Alta FlorestaIdentificados e equipados com proteção individual, os colaboradores da concessionária visitarão, de porta em porta, imóveis em 07 bairros de Alta Floresta

Trocou o número do seu celular? E o e-mail? A Águas Alta Floresta, empresa pertencente ao Grupo Iguá, fará visitas para realizar a atualização cadastral de seus clientes. O mutirão acontecerá no sábado, dia 28, das 08h às 12h, nos bairros Vila Nova, Cidade Bela, Cidade Alta (Norte 02 e 03), Jardim Panorama, Jardim Imperial e Bom Pastor. Ter seus dados atualizados é importante para se manter informado sobre os serviços que são prestados à sua comunidade. Além disso, facilitam o diálogo com a concessionária sempre e quando você precisar. Serão 15 colaboradores devidamente credenciados e identificados com o uniforme e crachá da Águas Alta Floresta, além dos equipamentos de proteção individual utilizados na prevenção à Covid-19. Eles estarão, de porta em porta, realizando o processo de atualização de dados como telefone, e-mail e CPF dos moradores. Essa medida acontece para evitar aglomerações na loja de atendimento nesse período de pandemia, resguardando a segurança dos clientes e colaboradores. Com os dados e informações atualizados, os clientes poderão solicitar serviços, segunda via da fatura de água e esgoto e receber comunicados da concessionária por meio de mensagens de texto (SMS). Além disso, os consumidores que realizarem a atualização cadastral poderão participar da pesquisa de satisfação da concessionaria, enviada semanalmente via e-mail e SMS. Pesquisa de satisfação – Com o compromisso de sempre melhorar os serviços de água e esgoto que presta à população de Alta Floresta, a concessionária adota a pesquisa de satisfação do cliente. É por meio dela que a companhia pode obter indicadores relacionados à eficiência da operação e também a excelência no atendimento. A participação de todos é essencial para a avaliação dos serviços ofertados. Participe você também. Em caso de dúvidas, os clientes poderão entrar em contato com a concessionária por meio dos canais de atendimento. São eles o 0800 400 0504 e o WhatsApp (17) 99641 3259.

Sobre a Águas Alta Floresta – Por meio de concessão plena com validade de 30 anos, a Águas Alta Floresta assumiu os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município em 2002. A empresa atende a cerca de 51 mil pessoas e tem como objetivo universalizar o acesso da população à água de qualidade e à coleta e tratamento de esgoto. Desde 2017, faz parte da Iguá Saneamento, companhia que está presente em 37 municípios brasileiros e que alcança 6 milhões de pessoas com o compromisso de ser a melhor empresa de saneamento para o Brasil.

Sobre a Iguá Saneamento: A Iguá é uma companhia de saneamento, controlada pela IG4 Capital, que atua no gerenciamento e na operação de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário por intermédio de concessões e de parcerias público-privadas. Atualmente, está presente em 37 municípios de cinco estados brasileiros – Alagoas, Mato Grosso, Santa Catarina, São Paulo e Paraná – por meio de 18 operações que, somadas, beneficiam cerca de 6 milhões de pessoas. O alcance dos serviços prestados pela companhia a coloca entre os principais operadores privados do setor de saneamento do país. Em 2020, a Iguá aderiu à Rede Brasil do Pacto Global, iniciativa da Nações Unidas (ONU) para mobilizar a comunidade empresarial na adoção e promoção, em suas práticas de negócios, de Dez Princípios universalmente aceitos nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção. A companhia foi eleita, em 2019, pelo terceiro ano consecutivo, uma ótima empresa para se trabalhar pela consultoria Great Place to Work (GPTW). Atualmente, emprega cerca de 1,5 mil pessoas. O nome Iguá é uma referência direta ao universo em que atua: em tupi-guarani, “ig” quer dizer água. www.iguasa.com.br.

Voltar + Destaques