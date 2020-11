Destaques 27/11/2020 14:29 Mulher é presa com drogas em ônibus que seguia de Alta Floresta para Recife (PE) A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na tarde de quinta-feira, 26, uma mulher de 22 anos acusada de tráfico de drogas. Com ela, a equipe encontrou 5kg de pasta base de cocaína. O flagrante foi registrado por volta das 15h, no KM 408 da BR 242, trecho de Seabra (BA), quando os PRFs abordaram um ônibus que seguia de Alta Floresta (MT) para Recife (PE) e iniciaram as verificações. Durante os procedimentos, uma das passageiras demonstrou nervosismo e contradição ao responder os questionamentos e, após verificar os seus pertences, os policiais encontraram dentro de uma mala cinco tabletes da droga. A mulher informou, ao ser questionada, que embarcou na rodoviária de Sobradinho (DF), onde passou a mala vazia a uma mulher, e esta a devolveu com a droga dentro. Ela acrescentou ainda que entregaria a cocaína na rodoviária de Feira de Santana (BA), onde receberia a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo transporte. Ela foi presa e encaminhada à Delegacia de Polícia Judiciária local onde responderá por tráfico de drogas.

