Destaques 27/11/2020 14:53 Carreta carregada com madeira tomba na MT-320 em Carlinda A Central de Bombeiros de Alta Floresta registrou solicitação para atendimento de ocorrência na MT 320, há cerca de 10 KM do Trevo Piovesan. As informações são a de que houve o tombamento de uma carreta, em que o motorista ficou impossibilitado de sair do veículo, estando consciente. A GUBM saiu para o local há cerca de 10 minutos com equipamentos de desencarceramento para emprego em caso de ser necessário. Mais informações posteriormente. A GUBM informou que antes da chegada no local, a ambulância da Via Brasil já estava encaminhando o motorista para atendimento. Segundo informações de populares repassada à GUBM, a vítima estava com fratura em um dos membros inferiores, o que terá que ser confirmado no Hospital ou com a equipe de intervenção de APH da Via Brasil.

