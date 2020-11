Destaques 28/11/2020 06:16 Redação I Nativa News Operação Hórus: Quatro são detidos em AF com 26 porções de pasta base de cocaína Foto: Divulgação Quatro pessoas foram detidas pela prática de tráfico de drogas na noite desta sexta-feira (27). As prisões foram realizadas pela Força Tática da Polícia Militar em continuidade a Operação Hórus. O fato foi registrado por volta das 21h após denúncias de que haviam quatro homens em atitude suspeita em frente um mercado no setor G, a guarnição de Força Tática se deslocou e identificou os suspeitos. Ao notar a chegada da viatura, os suspeitos começaram a se desfazer de pequenos objetos e caminhar e direção um veículo que havia estacionado nas proximidades. O grupo foi abordado, dois homens com idade de 19 e 27 anos e dois adolescentes com 14 anos cada. Com um dos suspeitos foi encontrada “trouxinhas” de substância análoga à pasta base de cocaína. Em varredura no local foram encontradas outras “trouxinhas” com o mesmo produto. O condutor do veículo se apresentou como motorista de aplicativo, após busca pessoal e veicular, foi liberado. Os quatro suspeitos foram conduzidos à Central de Operações, junto com 26 porções do produto entorpecente localizado e a quantia de R$ 197,00 em moeda corrente. Já na Central os menores informaram que trabalham para o suspeito detido, comercializando o produto em festas e que estavam reunidos para mais uma noite de trabalho. Diante os fatos os quatro foram conduzidos, junto com o material apreendido, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

