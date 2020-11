Destaques 28/11/2020 07:34 Redação I Nativa News Allan Kardec destina emenda para construção de campo sintético em Alta Floresta Foto: Ilustração O professor e deputado estadual Allan Kardec (PDT) destinou uma emenda parlamentar de R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta Mil Reais) para construção de um campo sintético, em Alta Floresta. O anúncio foi feito junto ao professor através das redes sociais do pedetista. Para oficializar a parceria, estiveram presente no gabinete do deputado, professor Aranha Nilson Jaimes popular Aranha (Coordenador de Esportes de Alta Floresta) e o professor Pena técnico da PFOS Alta Floresta, Campeão da copa Centro América 2019. Em contato com professor Aranha, o coordenador de esportes fez questão de agradecer o deputado estadual pela sensibilidade de contribuir com o esporte da cidade alta-florestense. “Essa emenda é uma emenda que a gente vem batalhando a muito tempo e graças a Deus deu certo, o Campo sintético será iluminado vai oferecer mais qualidade na prática da modalidade, a emenda é uma conquista do esporte alta-florestense”, afirmou Aranha. O Campo será construído ao lado do complexo Geraldo Ramos.

