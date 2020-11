Destaques 28/11/2020 13:31 Arão Leite/J. Cidade Alta Floresta: Organizadores iniciam trabalhos do 10º Mutirão de Limpeza no Teles Pires A tradição continua. Uma ação ambiental em prol da preservação do Teles Pires na região de Alta Floresta volta a acontecer. Pescadores, ribeirinhos, donos de ilhas e outros amantes do maior Rio do estado de Mato Grosso começam as ações para a realização do 10º Mutirão de Limpeza.

O Porto de Areia, a 30 quilômetros do núcleo urbano é novamente a base e onde tudo começou. Mas assim como em 2019, a extensão de rio para limpeza poderá aumentar ainda mais. No ano passado foram cerca de 150 quilômetros e um volume gigantesco de lixo retirado das margens, do meio, das ilhas e outros pontos ligados ao Rio Teles Pires no município de Alta Floresta, Carlinda e também Paranaíta.

O momento agora, conforme já adiantou o ribeirinho João Bisteca, é montar as equipes que aguardam subir mais o nível do Rio Teles Pires para começarem a recolher lixo e colocar em pontos estratégicos. “Mas pedimos aos donos de ilha, pessoas que tem casa na beira do Teles Pires, para juntarem o lixo e deixar para a nos recolhermos. Assim todos vão contribuindo”, comentou aquele que há uma década, foi o idealizador da ação ambiental.

Oslen Dias, o vereador Tuti, todos os anos essa época também vira um dos grandes voluntários do mutirão e sai não apenas recolhendo lixo, mas atrás de parceiros que apoiam com sacos, combustível e outras doações para o grupo que só descansa depois que é realizado o Dia D, com data ainda não definida. “Mas estamos começando e já pedindo apoio de todos que puderem contribuir e participar a manter o nosso Rio Teles Pires preservado”!, finalizou.

Voltar + Destaques