Caixa deposita auxílio emergencial a 3,5 milhões neste domingo Foto: Marcello Casal Jr./AgBR A Caixa deposita neste domingo (29) parcelas do auxílio emergencial para 3,5 milhões pessoas nascidas em maio. Esse grupo faz parte do ciclo 5, com beneficiários cadastrados pelo aplicativo da Caixa e inscritos no CadÚnico, que receberam a primeira parcela de R$ 600 em junho e que vão ganhar tanto o auxílio normal como a primeira parcela do auxílio extra de R$ 300. Os beneficiários receberão R$ 1,2 bilhão em suas contas poupança social digital. Desse total, 178,3 mil receberão R$ 110,9 milhões referentes às parcelas do auxílio emergencial normal, de R$ 600. Os demais, 3,3 milhões, receberão as parcelas do auxílio emergencial extensão, de R$ 300, em um montante de R$ 1,1 bilhão. Mas o saque em dinheiro para esse grupo só poderá ser realizado em 11 de janeiro de 2021. Até lá o valor pode ser movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite pagamento de contas e compras. Nesta segunda-feira (30), começam a receber o auxílio parte das 122 mil pessoas que entraram com pedido de contestação após terem sido consideradas inelegíveis. Elas foram incluídas nos ciclos 5 e 6. Além disso, outros 3,4 milhões nascidos em junho serão beneficiados. Também nesta segunda a Caixa encerra o pagamento da terceira parcela do auxílio extra, de R$ 300, para o Bolsa Família. Serão beneficiadas 1,6 milhão de pessoas com número final 0 do NIS. Ao todo, já foram pagos R$ 264,8 bilhões do auxílio emergencial para 67,8 milhões de brasileiros, num total de 450,1 milhões de pagamentos. Calendário do Bolsa Família NIS final 0 - 30 de novembro Calendário dos demais grupos Ciclo 3: quem recebeu a primeira parcela em abril e passa a ganhar a extra de R$ 300; também inclui aqueles que estão recebendo as demais parcelas de R$ 600.

Ciclo 4: aqueles que receberam a primeira em maio e passam a ganhar a extra.

Ciclo 5: receberam a primeira parcela em junho, além dos reavaliados.

Ciclo 6: receberam a primeira parcela do benefício em julho, além dos reavaliados. Saque em dinheiro Para os ciclos 3 e 4 1º de dezembro - nascidos em outubro

5 de dezembro - nascidos em novembro e dezembro Débito em conta digital Para o ciclo 5 29 de novembro - nascidos em maio

30 de novembro - nascidos de janeiro a junho

2 de dezembro - nascidos em julho

4 de dezembro - nascidos em agosto

6 de dezembro - nascidos em setembro

9 de dezembro - nascidos em outrubro

11 de dezembro - nascidos em novembro

12 de dezembro - nascidos em dezembro Para o ciclo 6 13 de dezembro - nascidos em janeiro e fevereiro

14 de dezembro - nascidos em março

16 de dezembro - nascidos em abril

17 de dezembro - nascidos em maio

18 de dezembro - nascidos em junho

20 de dezembro - nascidos em julho e agosto

21 de dezembro - nascidos em setembro

23 de dezembro - nascidos em outubro

28 de dezembro - nascidos em novembro

29 de dezembro - nascidos em dezembro Saque em dinheiro Para os ciclos 5 e 6 19 de dezembro - nascidos em janeiro e fevereiro

4 de janeiro - nascidos em março

6 de janeiro - nascidos em abril

11 de janeiro - nascidos em maio

13 de janeiro - nascidos em junho

15 de janeiro - nascidos em julho

18 de janeiro - nascidos em agosto

20 de janeiro - nascidos em setembro

22 de janeiro - nascidos em outrubro

25 de janeiro - nascidos em novembro

27 de janeiro - nascidos em dezembro

