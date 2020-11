Destaques 30/11/2020 09:01 Redação I Nativa News ALTA FLORESTA: LOA 2021 será discutida em audiência pública dia 2 de dezembro Foto: Divulgação O orçamento geral do município de Alta Floresta para o primeiro ano da próxima gestão estima a receita bruta em R$ 169.352.120,00 (cento e sessenta e nove milhões trezentos e cinquenta e dois mil cento e vinte reais), sendo destinado para a Administração Direta o total de R$ 139.872.120,00 (cento e trinta e nove milhões oitocentos e setenta e dois mil e cento e vinte reais), e para a Administração Indireta o montante de R$ 29.480.000,00 (vinte e nove milhões quatrocentos e oitenta mil reais). A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras fontes de recursos. A audiência pública acontecerá no dia 2 de dezembro, às 09 horas, no Plenário do Poder Legislativo, e será a oportunidade para a sociedade participar, dirimir dúvidas e dar opiniões sobre os anseios da comunidade. (Com a Assessoria )

Voltar + Destaques