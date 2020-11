Destaques 30/11/2020 10:09 Jornal MT Norte Alta Floresta: moradores da Pista do Cabeça enfrentam dificuldades com pontes quebradas Jornal MT Norte Os moradores de comunidades da região da Pista do Cabeça, principalmente no assentamento, Jacamim, mais uma vez enfrentam grandes dificuldades de locomoção em função da precariedade das estradas que servem de acesso para a localidade e para a sede do município. Durante os 8 anos da atual administração as estradas receberam apenas reparos paliativos e de péssima qualidade. E quando começam as chuvas a situação de precariedade se agrava, com os atoleiros que se formam em muitos pontos das estradas. Atualmente os moradores das comunidades situadas na micro região da Pista do Cabeça, enfrentam o mesmo drama. Duas pontes de madeira no rio Paranaíta, sendo uma na estrada que dá acesso ao Assentamento São Pedro e outra no assentamento Jacamim, próximo à Pista, estão quebradas. O secretário de Obras da prefeitura de Alta Floresta, José Carlesso, disse que uma das pontes, a da Pista do Cabeça, já está sendo desmontadas. A outra, apesar de oferecer risco, não está interditada. A prefeitura irá arrumar para evitar que a ponte quebre de vez. Os moradores do assentamento apesar de não estarem ilhados, são obrigados a dar uma volta muito extensa pela comunidade Ourolanda, para vir para Alta Floresta ou para a própria Pista do Cabeça. Conforme informações obtidas por Mato Grosso do Norte com moradores da região, a situação é de muitas dificuldades, principalmente com relação as pontes, que são construídas rusticamente, e estão sempre dando problemas. As estradas foram patroladas este ano pela prefeitura, mas como o trabalho não é de boa qualidade, nas primeiras chuvas os atoleiros se formam. O secretário de Obras da Prefeitura de Alta Floresta, José Carlesso, disse que são duas pontes de 36 e 52 metros, respectivamente e que uma equipe da prefeitura, desde a última segunda-feira, 23, está na região para reconstruí-las. O prazo para a entrega das obras é de cerca de 15 dias. O secretário disse que assumiu a prefeitura há pouco tempo e não sabe dizer como está a situação das estradas da região afetada. Porém, disse que a prefeitura fez a recuperação e somente as pontes ficaram para trás.

