Destaques 01/12/2020 05:50 Corpo de Bombeiros faz instalação de brinquedoteca em ala pediátrica do Hospital Regional de Alta Floresta Na tarde de ontem, segunda-feira (30), o Corpo de Bombeiros Militar, por meio de sua unidade na cidade de Alta Floresta, fez a instalação de uma brinquedoteca na ala pediátrica do Hospital Regional Albert Sabin. A brinquedoteca consistiu numa prateleira ampla com vários brinquedos, itens entregues pela 7ª CIBM ao Hospital Regional. A instalação de uma brinquedoteca no estabelecimento de saúde da cidade foi possível graças às parcerias e cooperação das empresas e sociedade altaflorestense para com a Companhia de Bombeiros de Alta Floresta. O Capitão Bombeiro Rodrigo salientou a importância destas ações sociais por parte da Corporação. "Geralmente, o trabalho do Corpo de Bombeiros mais diretamente ligado ao Hospital Regional está relacionado a entrega de pacientes ou vítimas, após atendimento pré-hospitalar. Ficamos muito entusiasmados em poder contribuir de uma maneira diferente, mesmo que minimamente, entregando uma prateleira acompanhada de brinquedos diversos ao Hospital, que certamente proporcionará momentos de ludicidade às crianças, auxiliando nas suas recuperações", disse o Comandante em exercício da 7ª CIBM. A brinquedoteca no ambiente hospitalar traz momentos de alegria e descontração através do brincar, auxilia a preservar a saúde emocional das crianças, contribui para o desenvolvimento físico, psicológico e social das crianças e os traumas são amenizados, uma vez que o brincar contribui para a recuperação das crianças.

