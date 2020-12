Destaques 01/12/2020 05:56 Arão Leite/J. Cidade Homem morre no hospital, vítima de pauladas em Nova Bandeirantes Alta Floresta/MT – Ivanildo Amâncio de Souza, conhecido como Parazinho, não resistiu aos ferimentos de um espancamento sofrido na sexta-feira na cidade de Nova Bandeirantes, 200 KM de Alta Floresta. Ele estava internado e o quadro desde sua entrada na unidade de saúde era apontado como gravíssimo.

Parazinho segundo informações, foi espancado a pauladas. A Polícia Militar, que registrou a ocorrência, recolheu a arma do crime, um pedaço de madeira e com marcas de sangue. A vítima não soube se quer informar possível motivação, mas a Polícia Civil recebeu todas as informações da Polícia Militar e investiga o caso como homicídio doloso.

Na tarde desta segunda-feira a informação era de que dois suspeitos foram detidos e seguem à disposição da Justiça.

