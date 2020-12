ALTA FLORESTA: Comerciante faz alerta sobre possível derramamento de notas falsas

O município e região de Alta Floresta podem estar sendo alvos de derramamento de notas falsas. Há casos em que comerciantes pegam uma ou duas e acabam relevando a situação, sem registrar ocorrência devido ao valor. Mas a reincidência preocupa donos de estabelecimentos.



Um pequeno comerciante na noite de sábado foi mais uma vítima. Atuante no ramo de lanches e com entregas, ele disse que recebeu um pedido que custou R$ 12 reais com a taxa de entrega, mas quando o entregador chegou os dois perceberam que a cédula de R$ 50 reais que o elemento pagou a conta era falsa. “Foram só R$ 50 reais, mas serve de alerta para que outras pessoas tomem ainda mais cuidado”, comentou ele.



A Polícia Civil nos últimos meses já recebeu outras reclamações., Os casos são investigados.